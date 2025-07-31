Уже 82 постраждалих від масованої атаки рф на Київ, серед них - 10 дітей

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву 30 липня, 22:54 • 64756 перегляди

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети 31 липня, 01:49 • 22317 перегляди

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи 03:22 • 23283 перегляди

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 04:50 • 17564 перегляди