Уже 82 постраждалих від масованої атаки рф на Київ, серед них - 10 дітей
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло 6 людей, 82 отримали поранення, з них 10 дітей. Понад сто об'єктів, включаючи житлові будинки та школи, зазнали пошкоджень.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 6 загиблих, кількість постраждалих зросла до 82, серед них - 10 дітей, 44 людини в лікарнях, у тому числі 5 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
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"Уночі ми рахуємо вибухи. Вдень ми рахуємо кількість загиблих і поранених. Зі страхом очікуємо, поки медики напишуть +1, +2, постраждала дитина, загинула дитина. Скільки врятували, деблокували, надали допомогу, ушпиталили", - написав Ткаченко.
6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні
Ткаченко повідомив про понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет - "ось куди бʼють росіяни". "Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі. Вчергове. Ось такий у ворога стиль", - вказав Ткаченко.
"Важкий день, але подужаємо і переламаємо. І втому, і смерть, і російську агресію", - наголосив голова КМВА.
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