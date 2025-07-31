288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ракет знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 288 дронів та 3 ракет із 317 запущених. Зафіксовано 5 ракетних влучань, одне з яких у житловий будинок у Києві, та 21 влучання БпЛА.
288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ворожих ракет було знешкоджено вночі над Україною, але є влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 безпілотника у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) ворог атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет):
- 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 8 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської обл. рф.
"Основний напрямок удару - столиця України, м.Київ!" - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА; 3 крилаті ракети "Іскандер-К"
Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в місті Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним...
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