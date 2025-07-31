288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ракет знешкоджено над Україною

$41.770.02
48.150.08
ukenru
04:00 • 6884 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 77376 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 120728 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 71686 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 109351 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 80172 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 81594 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 130105 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 54879 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 77727 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
745мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 30 липня, 21:41 • 18750 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 50712 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети01:49 • 16065 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 16925 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 11270 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 77368 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 120713 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 103210 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 126681 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 170378 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Підласа Роксолана Андріївна
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Канада
Білий дім
Палестинська держава
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 76324 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 145465 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 204850 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 252497 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 185270 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
TikTok
Truth Social
Spotify

288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ракет знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 288 дронів та 3 ракет із 317 запущених. Зафіксовано 5 ракетних влучань, одне з яких у житловий будинок у Києві, та 21 влучання БпЛА.

288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ракет знешкоджено над Україною

288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ворожих ракет було знешкоджено вночі над Україною, але є влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 безпілотника у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) ворог атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет):

  • 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
    • 8 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської обл. рф.

      "Основний напрямок удару - столиця України, м.Київ!" - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА; 3 крилаті ракети "Іскандер-К"

      - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

      Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в місті Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним...

      - вказали у ПС ЗСУ.

      росія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет: Зеленський відреагував на атаку рф31.07.25, 09:19 • 1028 переглядiв

      Юлія Шрамко

      ВійнаКиїв
      Повітряні сили Збройних сил України
      Шахед-136
      Іскандер (ОТРК)
      Україна
      Київ