288 из 309 запущенных РФ дронов и 3 из 8 ракет обезврежены над Украиной

288 из 309 запущенных РФ дронов и 3 из 8 вражеских ракет были обезврежены ночью над Украиной, но есть попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 беспилотника в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 июля (с 18.00 30 июля) враг атаковал 317-ю средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет):

"Основное направление удара - столица Украины, г. Киев!" - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в городе Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным...