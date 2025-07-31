288 из 309 запущенных РФ дронов и 3 из 8 ракет обезврежены над Украиной
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 288 дронов и 3 ракет из 317 запущенных. Зафиксировано 5 ракетных попаданий, одно из которых в жилой дом в Киеве, и 21 попадание БпЛА.
288 из 309 запущенных РФ дронов и 3 из 8 вражеских ракет были обезврежены ночью над Украиной, но есть попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 беспилотника в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 июля (с 18.00 30 июля) враг атаковал 317-ю средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет):
- 309 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- 8 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской обл. РФ.
"Основное направление удара - столица Украины, г. Киев!" - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника: 288 ударных БпЛА; 3 крылатые ракеты "Искандер-К"
Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в городе Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным...
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