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У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Виступ російського репера 4 грудня скасували після розголосу пісні про насильство над польськими жінками. Композицію заборонили в росії.

У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками

У столиці Польщі скасували концерт російського репера Scally Milano, який мав відбутися 4 грудня в клубі Opera Club. Причиною став текст однієї з його пісень, у якій згадується сексуальне насильство над польськими жінками під час Другої світової війни. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, пише УНН.

Деталі

Журналісти польського видання звернули увагу на композицію "Дает", у якій російський виконавець використовує грубе порівняння сексуального акту з насильством, яке чинили нацисти щодо жінок у Польщі.

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Після цього представники Gazeta Wyborcza звернулися до власника Opera Club із запитанням, чи знає він про зміст пісні артиста.

Невдовзі після звернення журналістів клуб скасував запланований виступ російського репера.

Скандальну пісню раніше заборонили в росії

Композиція "Дает" уже ставала предметом судового розгляду в росії. У 2024 році Ізмайловський районний суд москви заборонив її поширення, виявивши в тексті ознаки реабілітації нацизму.

Крім того, у 2023 році Scally Milano оштрафували на 40 тисяч рублів за так звану "дискредитацію" російської армії через антивоєнні гасла.

Таким чином, запланований на 4 грудня виступ репера у Варшаві не відбудеться після розголосу навколо змісту його пісні.

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Степан Гафтко

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