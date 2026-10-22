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Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Співачка захворіла й не змогла виступити 21 жовтня в Гілберті. Гроші за квитки повернуть, а концерт у Лас-Вегасі поки планують.

Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям

Британська співачка Charli XCX несподівано скасувала концерт в американському штаті Аризона, запланований на 21 жовтня. Артистка повідомила, що захворіла та втратила голос, через що не може виступати. Про це повідомляє People, пише УНН.

Деталі

Виступ мав відбутися в місті Гілберт у межах гастрольного туру Music, Fashion, Film Tour. Однак незадовго до концерту співачка звернулася до шанувальників із повідомленням про його скасування.

За словами артистки, вона вже певний час бореться з хворобою, а тепер повністю втратила голос. Charli XCX перепросила перед фанатами, які планували відвідати концерт, та визнала, що їй дуже прикро через ситуацію.

Що буде з рештою концертів

Організатори повернуть гроші за квитки на скасований виступ. Сама співачка пообіцяла в майбутньому повернутися до Аризони.

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Концерт у Гілберті мав стати передостаннім американським виступом у межах туру. Наступне шоу заплановане на 23 жовтня в Лас-Вегасі, і наразі артистка розраховує його провести.

Після завершення американської частини гастролей Charli XCX продовжить міжнародний тур, фінальний виступ якого запланований на 24 лютого 2027 року в Парижі.

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