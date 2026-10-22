Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем

$45.080.0850.530.00
ukenru
04:39 • 5392 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 11662 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 13736 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 15271 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 14562 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
01:17 • 13197 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
00:17 • 15515 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
23:17 • 16378 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
21 октября, 23:07 • 15388 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — в столице прогремела серия взрывов
21 октября, 22:38 • 17129 просмотра
путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.8м/с
96%
757мм
Популярные новости
Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook21 октября, 21:10 • 12573 просмотра
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 11748 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 12416 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 9644 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6072 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 26917 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 31096 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 37604 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 68885 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 78231 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 4762 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 4872 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg01:06 • 5566 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6284 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 9960 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Панцирь"

Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Киев • УНН

 • 4774 просмотра

Певица заболела и не смогла выступить 21 октября в Гилберте. Деньги за билеты вернут, а концерт в Лас-Вегасе пока планируют.

Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Британская певица Charli XCX неожиданно отменила концерт в американском штате Аризона, запланированный на 21 октября. Артистка сообщила, что заболела и потеряла голос, из-за чего не может выступать. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Подробности

Выступление должно было состояться в городе Гилберт в рамках гастрольного тура Music, Fashion, Film Tour. Однако незадолго до концерта певица обратилась к поклонникам с сообщением о его отмене.

По словам артистки, она уже некоторое время борется с болезнью, а теперь полностью потеряла голос. Charli XCX извинилась перед фанатами, которые планировали посетить концерт, и призналась, что ей очень жаль из-за сложившейся ситуации.

Что будет с остальными концертами

Организаторы вернут деньги за билеты на отмененное выступление. Сама певица пообещала в будущем вернуться в Аризону.

Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс22.10.26, 02:06 • 9978 просмотров

Концерт в Гилберте должен был стать предпоследним американским выступлением в рамках тура. Следующее шоу запланировано на 23 октября в Лас-Вегасе, и сейчас артистка рассчитывает провести его.

После завершения американской части гастролей Charli XCX продолжит международный тур, финальное выступление которого запланировано на 24 февраля 2027 года в Париже.

Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22.10.26, 03:05 • 6308 просмотров

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеНовости МираУНН Lite