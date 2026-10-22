Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем
Киев • УНН
Певица заболела и не смогла выступить 21 октября в Гилберте. Деньги за билеты вернут, а концерт в Лас-Вегасе пока планируют.
Британская певица Charli XCX неожиданно отменила концерт в американском штате Аризона, запланированный на 21 октября. Артистка сообщила, что заболела и потеряла голос, из-за чего не может выступать. Об этом сообщает People, пишет УНН.
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Выступление должно было состояться в городе Гилберт в рамках гастрольного тура Music, Fashion, Film Tour. Однако незадолго до концерта певица обратилась к поклонникам с сообщением о его отмене.
По словам артистки, она уже некоторое время борется с болезнью, а теперь полностью потеряла голос. Charli XCX извинилась перед фанатами, которые планировали посетить концерт, и призналась, что ей очень жаль из-за сложившейся ситуации.
Что будет с остальными концертами
Организаторы вернут деньги за билеты на отмененное выступление. Сама певица пообещала в будущем вернуться в Аризону.
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Концерт в Гилберте должен был стать предпоследним американским выступлением в рамках тура. Следующее шоу запланировано на 23 октября в Лас-Вегасе, и сейчас артистка рассчитывает провести его.
После завершения американской части гастролей Charli XCX продолжит международный тур, финальное выступление которого запланировано на 24 февраля 2027 года в Париже.
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