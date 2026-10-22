Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс

Голливудский актер Майкл Дуглас раскрыл подробности своей личной жизни, в частности истории романтических отношений с известными актрисами и конфликта с Джулией Робертс. Об этом сообщает Showtimes со ссылкой на новые мемуары актера, пишет УНН.

Детали

В книге Дуглас рассказывает о ранее неизвестных подробностях отношений с коллегами по Голливуду. В частности, в публикации упоминаются актрисы Кэтлин Тернер и Джинн Трипплхорн.

Отдельное внимание актер уделил истории конфликта с Джулией Робертс, с которой его ранее связывали дружеские отношения.

Что известно о конфликте с Джулией Робертс

По информации издания, дружба между голливудскими знаменитостями завершилась после ссоры, произошедшей при участии алкоголя.

В то же время подробности конфликта и обстоятельства упомянутых романов требуют уточнения по полному тексту мемуаров.

Майкл Дуглас известен ролями в фильмах "Основной инстинкт", "Уолл-стрит" и "Роковое влечение". За свою карьеру актер получил 2 премии "Оскар".

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