Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс
Киев • УНН
В новых мемуарах Майкл Дуглас рассказал о романах с актрисами и конфликте с Джулией Робертс. Ссора произошла после употребления алкоголя.
Голливудский актер Майкл Дуглас раскрыл подробности своей личной жизни, в частности истории романтических отношений с известными актрисами и конфликта с Джулией Робертс. Об этом сообщает Showtimes со ссылкой на новые мемуары актера, пишет УНН.
Детали
В книге Дуглас рассказывает о ранее неизвестных подробностях отношений с коллегами по Голливуду. В частности, в публикации упоминаются актрисы Кэтлин Тернер и Джинн Трипплхорн.
Отдельное внимание актер уделил истории конфликта с Джулией Робертс, с которой его ранее связывали дружеские отношения.
Что известно о конфликте с Джулией Робертс
По информации издания, дружба между голливудскими знаменитостями завершилась после ссоры, произошедшей при участии алкоголя.
В то же время подробности конфликта и обстоятельства упомянутых романов требуют уточнения по полному тексту мемуаров.
Майкл Дуглас известен ролями в фильмах "Основной инстинкт", "Уолл-стрит" и "Роковое влечение". За свою карьеру актер получил 2 премии "Оскар".
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного22.10.26, 01:05 • 3092 просмотра