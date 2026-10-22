Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного

Голливудская актриса Натали Портман, известная по фильмам «Чёрный лебедь» и «Звёздные войны», в третий раз стала мамой. Это её первый общий ребёнок с французским музыкантом Танги Дестаблем. О пополнении в семье сообщает британское издание Rayo, пишет УНН.

Детали

45-летняя актриса уже воспитывает 2 детей от предыдущего брака с французским хореографом Бенжаменом Мильпье. У бывших супругов есть сын Алеф и дочь Амалия.

Новость о пополнении в семье появилась после того, как Портман начала новый этап личной жизни. Её нынешний партнёр Танги Дестабль также известен под сценическим именем Tepr.

Что известно о личной жизни актрисы

Натали Портман и Бенжамен Мильпье поженились в 2012 году. Их отношения продолжались более десятилетия, однако впоследствии пара рассталась.

После завершения брака актриса начала отношения с французским музыкантом Танги Дестаблем.

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Портман приобрела мировую популярность благодаря ролям в крупных голливудских проектах. В 2011 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в психологическом триллере «Чёрный лебедь».

О рождении третьего ребёнка актрисы стало известно в 2026 году. При этом подробностей об имени и поле малыша в сообщении издания нет.

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