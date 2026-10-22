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Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Наталі Портман втретє стала мамою. Дитина стала першою спільною для акторки та музиканта Тангі Дестабля.

Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого

Голлівудська акторка Наталі Портман, відома за фільмами "Чорний лебідь" та "Зоряні війни", втретє стала мамою. Це її перша спільна дитина з французьким музикантом Тангі Дестаблем. Про поповнення в родині повідомляє британське видання Rayo, пише УНН.

Деталі

45-річна акторка вже виховує 2 дітей від попереднього шлюбу з французьким хореографом Бенжаменом Мільп'є. У колишнього подружжя є син Алеф та донька Амалія.

Новина про поповнення в родині з'явилася після того, як Портман почала новий етап особистого життя. Її нинішній партнер Тангі Дестабль також відомий під сценічним ім'ям Tepr.

Що відомо про особисте життя акторки

Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є одружилися у 2012 році. Їхні стосунки тривали понад десятиліття, однак згодом пара розлучилася.

Після завершення шлюбу акторка почала стосунки з французьким музикантом Тангі Дестаблем.

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Портман здобула світову популярність завдяки ролям у великих голлівудських проєктах. У 2011 році вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у психологічному трилері "Чорний лебідь".

Про народження третьої дитини акторки стало відомо у 2026 році. Водночас подробиць щодо імені та статі малюка у повідомленні видання немає.

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Степан Гафтко

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