Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, імовірно, розпочала нові романтичні стосунки після розлучення з Беном Аффлеком. За повідомленнями медіа, її новим обранцем став британський актор Бретт Голдштейн, із яким вона працювала над фільмом "Office Romance". Про це повідомляє The Daily Beast, пише УНН.

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Чутки про роман 57-річної Лопес та 46-річного Голдштейна виникли ще під час роботи над спільним кінопроєктом. Тоді обидва заперечували припущення про стосунки за межами знімального майданчика.

Тепер джерела видання стверджують, що актори почали зближуватися вже після завершення роботи над фільмом. Водночас офіційно пара своїх стосунків не підтвердила.

Що відомо про можливий роман Лопес

Інтерес до особистого життя співачки посилився після її компліментів Голдштейну. Зокрема, Лопес назвала його найкращим партнером за поцілунками серед акторів, із якими їй доводилося працювати.

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За словами джерел, між артистами була помітна романтична хімія ще під час знімань. Проте тоді вони зберігали професійні стосунки.

Нові повідомлення з'явилися після завершення шлюбу Лопес із Беном Аффлеком. Їхнє розлучення офіційно набуло чинності у лютому 2025 року після тривалого періоду чуток про проблеми в подружжі.

Попри припущення про новий роман, близькі до співачки джерела наголошують, що Лопес зараз зосереджена на власному житті та кар'єрі й не вважає романтичні стосунки необхідною умовою особистого щастя.

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