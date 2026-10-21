Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком

$45.000.1450.530.03
ukenru
01:55 • 3060 перегляди
Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні
00:55 • 7616 перегляди
Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ
00:17 • 8886 перегляди
Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ
23:38 • 9644 перегляди
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 рокуPhoto
22:56 • 11239 перегляди
Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощVideo
22:17 • 10938 перегляди
Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках
21:37 • 11327 перегляди
Трамп може повністю припинити постачання ракет Patriot Україні – у НАТО попередили про ризики
21:08 • 10939 перегляди
ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонівPhoto
20:56 • 10354 перегляди
Україна проявила героїзм, але військова допомога їй виснажила запаси озброєння США – ГегсетVideo
20 жовтня, 20:12 • 11347 перегляди
Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.8м/с
93%
760мм
Популярнi новини
НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство20 жовтня, 16:52 • 12330 перегляди
"Справжня ганьба" - професійна модель розкритикувала вихід Кайлі Дженнер для Victoria's Secret20 жовтня, 18:40 • 11897 перегляди
Сиве волосся і м'який капелюх - Двейн "Скеля" Джонсон перевтілився до невпізнання заради нової роліPhoto20 жовтня, 19:08 • 10572 перегляди
Принц Гаррі заявив про бажання "відпустити минуле" і примиритися з батьком і братом20 жовтня, 20:10 • 9358 перегляди
Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком21:08 • 6370 перегляди
Публікації
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 17615 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 27811 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 23959 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 31957 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
20 жовтня, 13:08 • 30827 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Осло
Норвегія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки02:05 • 530 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком01:05 • 1942 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo00:06 • 3152 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів23:06 • 4226 перегляди
Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення з новою музикою22:06 • 5016 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Серіали
Starlink

Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

Дженніфер Лопес могла зблизитися з Бреттом Голдштейном після спільних знімань у фільмі. Пара офіційно не підтвердила стосунки.

Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, імовірно, розпочала нові романтичні стосунки після розлучення з Беном Аффлеком. За повідомленнями медіа, її новим обранцем став британський актор Бретт Голдштейн, із яким вона працювала над фільмом "Office Romance". Про це повідомляє The Daily Beast, пише УНН.

Деталі

Чутки про роман 57-річної Лопес та 46-річного Голдштейна виникли ще під час роботи над спільним кінопроєктом. Тоді обидва заперечували припущення про стосунки за межами знімального майданчика.

Тепер джерела видання стверджують, що актори почали зближуватися вже після завершення роботи над фільмом. Водночас офіційно пара своїх стосунків не підтвердила.

Що відомо про можливий роман Лопес

Інтерес до особистого життя співачки посилився після її компліментів Голдштейну. Зокрема, Лопес назвала його найкращим партнером за поцілунками серед акторів, із якими їй доводилося працювати.

У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів21.10.26, 02:06 • 4226 переглядiв

За словами джерел, між артистами була помітна романтична хімія ще під час знімань. Проте тоді вони зберігали професійні стосунки.

Нові повідомлення з'явилися після завершення шлюбу Лопес із Беном Аффлеком. Їхнє розлучення офіційно набуло чинності у лютому 2025 року після тривалого періоду чуток про проблеми в подружжі.

Попри припущення про новий роман, близькі до співачки джерела наголошують, що Лопес зараз зосереджена на власному житті та кар'єрі й не вважає романтичні стосунки необхідною умовою особистого щастя.

Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення з новою музикою21.10.26, 01:06 • 5016 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Бен Аффлек
Фільм