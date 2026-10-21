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Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення з новою музикою

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення до музики. Формат і дата майбутнього релізу поки невідомі.

Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення з новою музикою

Американська співачка Леді Гага, яка нещодавно вперше стала мамою, натякнула на підготовку нової музики. Артистка дала зрозуміти шанувальникам, що поповнення в родині не означає тривалої перерви у творчості. Про це повідомило видання Just Jared, пише УНН.

Деталі

Новина з'явилася на тлі підвищеної уваги до особистого життя 40-річної співачки. Після повідомлень про народження первістка прихильники почали обговорювати, чи планує вона тимчасово відійти від музичної кар'єри.

Однак останній натяк Гаги свідчить, що артистка вже думає про наступний творчий етап. Водночас конкретну дату виходу нових композицій поки не оголошували.

Що відомо про плани співачки

За інформацією Just Jared, 19 жовтня з'явилися нові повідомлення про можливе повернення Леді Гаги до музики після народження дитини.

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Наразі невідомо, чи йдеться про окремий сингл, повноцінний альбом або інший музичний проєкт. Офіційного графіка майбутніх релізів співачка не представила.

Леді Гага залишається однією з найвідоміших попвиконавиць світу. Крім музичної кар'єри, вона активно працює в кіно та здобула визнання завдяки ролі у фільмі "Народження зірки".

Таким чином, після змін в особистому житті артистка не виключає швидкого повернення до творчості. Однак подробиці майбутнього релізу та терміни його презентації залишаються невідомими.

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