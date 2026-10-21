Леди Гага после рождения первенца намекнула на возвращение с новой музыкой

Американская певица Леди Гага, которая недавно впервые стала мамой, намекнула на подготовку новой музыки. Артистка дала понять поклонникам, что пополнение в семье не означает длительного перерыва в творчестве. Об этом сообщило издание Just Jared, пишет УНН.

Детали

Новость появилась на фоне повышенного внимания к личной жизни 40-летней певицы. После сообщений о рождении первенца поклонники начали обсуждать, планирует ли она временно отойти от музыкальной карьеры.

Однако последний намек Гаги свидетельствует о том, что артистка уже думает о следующем творческом этапе. В то же время конкретную дату выхода новых композиций пока не объявляли.

Что известно о планах певицы

По информации Just Jared, 19 октября появились новые сообщения о возможном возвращении Леди Гаги к музыке после рождения ребенка.

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В настоящее время неизвестно, идет ли речь об отдельном сингле, полноценном альбоме или другом музыкальном проекте. Официального графика будущих релизов певица не представила.

Леди Гага остается одной из самых известных поп-исполнительниц мира. Помимо музыкальной карьеры, она активно работает в кино и получила признание благодаря роли в фильме "Рождение звезды".

Таким образом, после изменений в личной жизни артистка не исключает скорого возвращения к творчеству. Однако подробности будущего релиза и сроки его презентации остаются неизвестными.

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