Леди Гага после рождения первенца намекнула на возвращение с новой музыкой
Киев • УНН
Леди Гага после рождения первенца намекнула на возвращение к музыке. Формат и дата будущего релиза пока неизвестны.
Американская певица Леди Гага, которая недавно впервые стала мамой, намекнула на подготовку новой музыки. Артистка дала понять поклонникам, что пополнение в семье не означает длительного перерыва в творчестве. Об этом сообщило издание Just Jared, пишет УНН.
Детали
Новость появилась на фоне повышенного внимания к личной жизни 40-летней певицы. После сообщений о рождении первенца поклонники начали обсуждать, планирует ли она временно отойти от музыкальной карьеры.
Однако последний намек Гаги свидетельствует о том, что артистка уже думает о следующем творческом этапе. В то же время конкретную дату выхода новых композиций пока не объявляли.
Что известно о планах певицы
По информации Just Jared, 19 октября появились новые сообщения о возможном возвращении Леди Гаги к музыке после рождения ребенка.
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В настоящее время неизвестно, идет ли речь об отдельном сингле, полноценном альбоме или другом музыкальном проекте. Официального графика будущих релизов певица не представила.
Леди Гага остается одной из самых известных поп-исполнительниц мира. Помимо музыкальной карьеры, она активно работает в кино и получила признание благодаря роли в фильме "Рождение звезды".
Таким образом, после изменений в личной жизни артистка не исключает скорого возвращения к творчеству. Однако подробности будущего релиза и сроки его презентации остаются неизвестными.
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