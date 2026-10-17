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Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извинений

Киев • УНН

 • 23443 просмотра

Стефани Миллс заявила, что Леди Гага пренебрежительно отреагировала на её исполнение песни Home. Певица до сих пор ждёт извинений.

Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извинений

Американская певица Стефани Миллс, обладательница премии "Грэмми", публично раскритиковала Леди Гагу из-за неприятного инцидента, произошедшего несколько лет назад. 69-летняя артистка заявила, что до сих пор ждет извинений от поп-звезды. Об этом сообщает The Daily Beast, пишет УНН.

Детали

Миллс рассказала в интервью The Jason Lee Show, что бывший менеджер сообщил ей об особой любви Гаги к ее песне "Home". Тогда артистку попросили неожиданно исполнить композицию для поп-звезды во время фотосессии в Нью-Йорке.

Стефани Миллс
Стефани Миллс

Сначала Миллс отказалась от этой идеи, однако впоследствии согласилась. По ее словам, реакция Гаги оказалась совсем не такой, на какую она рассчитывала.

Певица до сих пор обижена на Леди Гагу

Миллс утверждает, что во время ее выступления Гага даже не улыбнулась. Такое поведение показалось ей холодным и пренебрежительным, особенно учитывая, что выступление организовали как личный сюрприз для поп-звезды.

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Стефани Миллс приобрела популярность благодаря роли Дороти в оригинальной бродвейской постановке мюзикла "The Wiz" 1975 года. Песня "Home" стала одной из самых известных в ее репертуаре.

Артистка убеждена, что после того случая Леди Гага должна была лично извиниться за свое отношение. Она решила публично вспомнить эту историю лишь спустя много лет после инцидента.

В то же время приведенные обвинения основаны на рассказе самой Миллс. Независимого подтверждения обстоятельств встречи и реакции Леди Гаги в сообщении нет.

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