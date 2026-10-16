93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучке

Легендарная американская актриса Эллен Бёрстин, известная по фильмам «Изгоняющий дьявола» и «Реквием по мечте», в 93 года получила шанс установить уникальный рекорд в мире шоу-бизнеса. Она может стать самым пожилым человеком в истории, который получил все 4 самые престижные американские награды в сфере развлечений. Об этом сообщает Entertainment Weekly, пишет УНН.

Детали

У Бёрстин уже есть премии «Оскар», «Эмми» и «Тони». Для полного комплекта, известного как EGOT, ей не хватает только «Грэмми».

Теперь актриса претендует на музыкальную награду благодаря аудиоальбому Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up, в котором читает стихи известных поэтов, в частности Руми и Уильяма Батлера Йейтса.

При чем здесь внучка актрисы

По словам Бёрстин, именно внучка вдохновила ее попробовать получить последнюю награду для престижного комплекта EGOT.

Актриса уже получила «Оскар» за фильм «Алиса здесь больше не живет», театральную премию «Тони» и 2 телевизионные «Эмми». Недавно ее также удостоили почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

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В настоящее время победа на «Грэмми» остается лишь возможностью. Номинантов объявят 16 ноября 2026 года, а сама церемония состоится в феврале 2027 года.

Если Бёрстин победит, она станет 23-м человеком, который собрал все 4 награды EGOT в конкурсных категориях, и самой пожилой среди них.

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