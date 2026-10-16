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93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуці

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Еллен Берстін претендує на «Греммі» за поетичний аудіоальбом, щоб доповнити свій EGOT. Її надихнула онука.

93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуці

Легендарна американська акторка Еллен Берстін, відома за фільмами "Екзорцист" та "Реквієм за мрією", у 93 роки отримала шанс встановити унікальний рекорд у світі шоу-бізнесу. Вона може стати найстаршою людиною в історії, яка здобула всі 4 найпрестижніші американські нагороди у сфері розваг. Про це повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.

Деталі

Берстін уже має премії "Оскар", "Еммі" та "Тоні". Для повного комплекту, відомого як EGOT, їй бракує лише "Греммі".

Тепер акторка претендує на музичну нагороду завдяки аудіоальбому Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up, у якому читає вірші відомих поетів, зокрема Румі та Вільяма Батлера Єйтса.

До чого тут онука акторки

За словами Берстін, саме онука надихнула її спробувати здобути останню нагороду для престижного комплекту EGOT.

Акторка вже отримала "Оскар" за фільм "Аліса тут більше не живе", театральну премію "Тоні" та 2 телевізійні "Еммі". Нещодавно її також відзначили почесним "Золотим левом" Венеційського кінофестивалю за внесок у кінематограф.

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Наразі перемога на "Греммі" залишається лише можливістю. Номінантів оголосять 16 листопада 2026 року, а сама церемонія відбудеться у лютому 2027 року.

Якщо Берстін переможе, вона стане 23-ю людиною, яка зібрала всі 4 нагороди EGOT у конкурсних категоріях, і найстаршою серед них.

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Степан Гафтко

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