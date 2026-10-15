Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги

Розставання голлівудської акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана після 20 років спільного життя залишається одним із найгучніших розривів серед знаменитостей. Видання People включило історію пари до добірки зіркових шлюбів, які завершилися після десятиліть стосунків, пише УНН.

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Про розрив Кідман та Урбана стало відомо у 2025 році. Новина привернула значну увагу, адже подружжя протягом багатьох років вважали однією з найвідоміших пар у Голлівуді.

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Водночас джерело People із близького оточення знаменитостей стверджувало, що для людей, які добре знали пару, розставання не стало цілковитою несподіванкою.

Не всі зіркові шлюби витримують випробування часом

У матеріалі People історію Кідман та Урбана згадали поряд з іншими відомими парами, чиї тривалі стосунки завершилися розривом.

Серед них – акторка Меріл Стріп та скульптор Дон Гаммер, а також Алан Річсон і Кетрін Річсон.

Історія Кідман та Урбана вкотре привернула увагу до того, наскільки особисте життя знаменитостей може відрізнятися від їхнього публічного образу.

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