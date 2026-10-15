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Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивна

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Пол Маккартні вважає, що Пол Мескаль виглядає нижчим за інших Beatles. Прем’єра чотирьох фільмів Сема Мендеса запланована на квітень 2028 року.

Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивна

Легендарний британський музикант Пол Маккартні зізнався, що має одну претензію до майбутніх фільмів про The Beatles, у яких його зіграє актор Пол Мескаль. Причиною невдоволення виявився зріст виконавця головної ролі. Про це повідомляє E! News із посиланням на подкаст Good Hang, пише УНН.

Деталі

84-річний музикант розповів, що звернувся до режисера Сема Мендеса після того, як побачив фотографію акторів, які відтворили знамениту обкладинку альбому Abbey Road 1969 року.

Маккартні здалося, що Мескаль виглядає нижчим за інших учасників гурту, хоча насправді, за словами музиканта, усі четверо були приблизно однакового зросту, за винятком Рінго Старра, який був трохи нижчим.

Режисеру довелося заспокоювати Маккартні

Семе, мені потрібно сказати тобі лише одну річ. Знаєш, Пол трохи низькуватий

– пригадав музикант свою розмову з режисером.

Згодом Маккартні навіть написав Мендесу повідомлення, нагадавши про свою вимогу. Однак режисер пояснив, що різниця у зрості виникла через положення акторів під час ходьби, та надіслав інший знімок, де всі виглядали однакового зросту.

Музикант пояснив, що це питання турбує його ще з часів фільму "Хлопчик з нізвідки" 2009 року. Тоді його персонажа зобразили значно нижчим і слабшим за Джона Леннона, що Маккартні вважав неправдоподібним.

Новий кінопроєкт Сема Мендеса складатиметься з 4 окремих фільмів про учасників The Beatles. Джона Леннона зіграє Гарріс Дікінсон, Рінго Старра – Баррі Кеоган, а Джорджа Гаррісона – Джозеф Квінн. Прем'єра запланована на квітень 2028 року.

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Степан Гафтко

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