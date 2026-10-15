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Маккартни раскритиковал выбор актёра на роль самого себя в новом фильме о The Beatles, причина недовольства странная

Киев • УНН

 • 45482 просмотра

Пол Маккартни считает, что Пол Мескаль выглядит ниже остальных участников The Beatles. Премьера четырёх фильмов Сэма Мендеса запланирована на апрель 2028 года.

Маккартни раскритиковал выбор актёра на роль самого себя в новом фильме о The Beatles, причина недовольства странная

Легендарный британский музыкант Пол Маккартни признался, что у него есть одна претензия к будущим фильмам о The Beatles, в которых его сыграет актер Пол Мескаль. Причиной недовольства оказался рост исполнителя главной роли. Об этом сообщает E! News со ссылкой на подкаст Good Hang, пишет УНН.

Детали

84-летний музыкант рассказал, что обратился к режиссеру Сэму Мендесу после того, как увидел фотографию актеров, воссоздавших знаменитую обложку альбома Abbey Road 1969 года.

Маккартни показалось, что Мескаль выглядит ниже остальных участников группы, хотя на самом деле, по словам музыканта, все четверо были примерно одного роста, за исключением Ринго Старра, который был немного ниже.

Режиссеру пришлось успокаивать Маккартни

Сэм, мне нужно сказать тебе только одну вещь. Знаешь, Пол немного низковат

– вспомнил музыкант свой разговор с режиссером.

Позже Маккартни даже написал Мендесу сообщение, напомнив о своем требовании. Однако режиссер объяснил, что разница в росте возникла из-за положения актеров во время ходьбы, и прислал другой снимок, на котором все выглядели одинакового роста.

Музыкант объяснил, что этот вопрос беспокоит его еще со времен фильма «Мальчик из ниоткуда» 2009 года. Тогда его персонажа изобразили значительно ниже и слабее Джона Леннона, что Маккартни считал неправдоподобным.

Новый кинопроект Сэма Мендеса будет состоять из 4 отдельных фильмов об участниках The Beatles. Джона Леннона сыграет Харрис Дикинсон, Ринго Старра – Барри Кеоган, а Джорджа Харрисона – Джозеф Куинн. Премьера запланирована на апрель 2028 года.

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Степан Гафтко

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