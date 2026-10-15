Звезда Голливуда Билли Кристал рассказал, что нашёл среди руин своего дома после масштабного пожара

78-летний американский актёр Билли Кристал, известный по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Анализируй это», рассказал о необычной находке среди руин своего дома, уничтоженного масштабными пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом актёр сообщил в эксклюзивном интервью People, пишет УНН.

Детали

Кристал вместе с женой Дженис прожил в доме в районе Пасифик-Палисейдс более 45 лет. Супруги приобрели недвижимость в 1979 году и вырастили там двух дочерей. В январе 2025 года пожар полностью уничтожил их дом.

Когда семья вернулась на пепелище, младшая дочь актёра нашла среди обломков камень из сада, на котором было высечено слово «Смех». Именно эта находка стала для Кристала особым символом, который помог пережить утрату.

Актёр превратил личную трагедию в театральный спектакль

История уничтоженного дома легла в основу нового моноспектакля Кристала под названием «860» — по номеру его бывшего дома. Премьера постановки запланирована на 21 октября в нью-йоркском театре Imperial Theatre.

В спектакле актёр расскажет не только о пожаре, но и о семье, многолетней карьере, дружбе и способности находить силы двигаться дальше после тяжёлых жизненных испытаний.

Кристал также сообщил, что вместе с женой планирует восстановить дом на том же участке. По словам актёра, его новая постановка посвящена прежде всего стойкости, любви и поддержке близких.

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