Звезда Голливуда Билли Кристал рассказал, что нашёл среди руин своего дома после масштабного пожара

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 7622 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11715 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11316 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12788 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11988 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13523 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13421 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13938 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13110 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12739 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.7м/с
91%
753мм
Популярные новости
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 20055 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 18052 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9550 просмотра
Новая пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за юридического образования и неудачного ответа журналистам15 октября, 22:06 • 5828 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 6066 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35995 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 37027 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40291 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53411 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1718 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 3030 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3784 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4794 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 6154 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Звезда Голливуда Билли Кристал рассказал, что нашёл среди руин своего дома после масштабного пожара

Киев • УНН

 • 23929 просмотра

Пожар уничтожил дом Билли Кристала в Лос-Анджелесе. Находка камня стала символом для актёра, который создал спектакль «860».

Звезда Голливуда Билли Кристал рассказал, что нашёл среди руин своего дома после масштабного пожара

78-летний американский актёр Билли Кристал, известный по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Анализируй это», рассказал о необычной находке среди руин своего дома, уничтоженного масштабными пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом актёр сообщил в эксклюзивном интервью People, пишет УНН.

Детали

Кристал вместе с женой Дженис прожил в доме в районе Пасифик-Палисейдс более 45 лет. Супруги приобрели недвижимость в 1979 году и вырастили там двух дочерей. В январе 2025 года пожар полностью уничтожил их дом.

Когда семья вернулась на пепелище, младшая дочь актёра нашла среди обломков камень из сада, на котором было высечено слово «Смех». Именно эта находка стала для Кристала особым символом, который помог пережить утрату.

Актёр превратил личную трагедию в театральный спектакль

История уничтоженного дома легла в основу нового моноспектакля Кристала под названием «860» — по номеру его бывшего дома. Премьера постановки запланирована на 21 октября в нью-йоркском театре Imperial Theatre.

В спектакле актёр расскажет не только о пожаре, но и о семье, многолетней карьере, дружбе и способности находить силы двигаться дальше после тяжёлых жизненных испытаний.

Кристал также сообщил, что вместе с женой планирует восстановить дом на том же участке. По словам актёра, его новая постановка посвящена прежде всего стойкости, любви и поддержке близких.

Салли Руни прекращает продажу книг в Британии и даже отменила поездку из-за страха ареста — что произошло14.10.26, 16:47 • 25432 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости МираУНН Lite
Пожары
Недвижимость
Фильм
Нью-Йорк
Лос-Анджелес