Зірка Голлівуду Біллі Крістал розповів, що знайшов серед руїн свого будинку після масштабної пожежі

78-річний американський актор Біллі Крістал, відомий за фільмами "Коли Гаррі зустрів Саллі" та "Аналізуй це", розповів про незвичайну знахідку серед руїн свого будинку, який знищили масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Про це актор повідомив в ексклюзивному інтерв'ю People, пише УНН.

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Крістал разом із дружиною Дженіс прожив у будинку в районі Пасифік-Палісейдс понад 45 років. Подружжя придбало нерухомість у 1979 році та виховало там 2 доньок. У січні 2025 року пожежа повністю знищила їхню оселю.

Коли родина повернулася на згарище, молодша донька актора знайшла серед уламків камінь із саду, на якому було викарбуване слово "Сміх". Саме ця знахідка стала для Крістала особливим символом, який допоміг пережити втрату.

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Історія знищеного будинку лягла в основу нового моноспектаклю Крістала під назвою "860" – за номером його колишньої оселі. Прем'єра постановки запланована на 21 жовтня в нью-йоркському театрі Imperial Theatre.

У виставі актор розповість не лише про пожежу, а й про родину, багаторічну кар'єру, дружбу та здатність знаходити сили рухатися далі після важких життєвих випробувань.

Крістал також повідомив, що разом із дружиною планує відбудувати будинок на тій самій ділянці. За словами актора, його нова постановка присвячена передусім стійкості, любові та підтримці близьких.

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