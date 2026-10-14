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The Guardian
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Саллі Руні припиняє продаж книжок у Британії і навіть скасувала поїздку через страх арешту - що сталось

Київ • УНН

 • 4946 перегляди

Видавництво Faber більше не постачатиме книжки Саллі Руні до Британії через її підтримку забороненої Palestine Action. Авторка побоюється кримінального переслідування.

Саллі Руні припиняє продаж книжок у Британії і навіть скасувала поїздку через страх арешту - що сталось
Саллі Руні

Письменниця Саллі Руні заявила, що змушена припинити продаж своїх книжок у Великій Британії через підтримку забороненої організації Palestine Action, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Ірландська письменниця, авторка таких творів, як "Нормальні люди" та "Розмови з друзями", зазначила, що через її публічну підтримку цієї групи прямої дії вона більше не може отримувати гонорари від продажів у Великій Британії.

Після того як минулого року організацію Palestine Action було заборонено, Руні заявила, що спрямовуватиме кошти від продажу своїх книжок на її підтримку. Підтримка організацій, заборонених згідно із Законом про боротьбу з тероризмом, є правопорушенням; згодом письменниця скасувала поїздку до Великої Британії для отримання нагороди, побоюючись арешту.

У заяві, наданій виданню The Guardian, авторка бестселерів зазначила: "У липні 2025 року групу прямої дії Palestine Action було визнано терористичною організацією у Великій Британії. Наступного місяця я написала статтю, в якій висловила намір продовжувати підтримувати Palestine Action — організацію, яка не є забороненою чи визнаною незаконною тут, у Республіці Ірландія".

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"У результаті виконання контрактів на публікацію моїх творів у Великій Британії тепер може вважатися серйозним кримінальним злочином. Тому після консультацій та обговорень, і за моєї повної згоди, моє видавництво Faber вирішило, що більше не може постачати мої твори на ринок Великої Британії. Я доклала всіх зусиль, щоб відверто розповісти громадськості про свої переконання та наміри, і цілком готова прийняти наслідки".

У заяві для Високого суду на підтримку позову проти заборони організації — і з попередженням про її вплив на свободу слова — Руні зазначила, що її книжки можуть зникнути з полиць британських книгарень, а публікація нових творів у країні може стати неможливою.

Її книжки отримали схвальні відгуки критиків (її називають "голосом покоління") і досягли величезного комерційного успіху у Великій Британії. Наклад роману "Нормальні люди" (Normal People) перевищив мільйон примірників, тоді як "Розмови з друзями" (Conversations With Friends) і "Прекрасний світе, де ж ти?" (Beautiful World, Where Are You) розійшлися тиражем понад 500 000 примірників кожен. За романами "Нормальні люди" та "Розмови з друзями" телеканал BBC створив серіали; перший із них зібрав 62,7 мільйона переглядів, ставши найпопулярнішим серіалом мовника у 2020 році.

Минулого року Руні повідомила: незалежний продюсер телевізійних екранізацій попередив її, що будь-які виплати за ці серіали (обидва вийшли в ефір до запровадження заборони) порушуватимуть антитерористичне законодавство, якщо продюсер знатиме або підозрюватиме, що вона використовує отримані кошти для фінансування організації Palestine Action.

Згідно зі статтею 15 Закону про боротьбу з тероризмом, злочином вважається діяння, коли особа "надає гроші чи інше майно, знаючи або маючи обґрунтовані підстави підозрювати, що вони будуть або можуть бути використані з метою тероризму". За це передбачено максимальне покарання у вигляді 14 років ув’язнення. Видавництво Faber, що публікує твори авторки у Великій Британії та Ірландії, заявило: "Чинне законодавство Великої Британії створило умови, за яких Faber не може переказати Саллі Руні кошти, зароблені нею на території країни. Для видавця ситуація, коли твори письменниці продаються, а отриманий від цього дохід неможливо їй передати, є неприйнятною. Тому, за цілковитої згоди Саллі, ми вирішили більше не постачати її твори у Велику Британію в жодному форматі. Ми пишаємося тим, що видаємо її визначний доробок, і продовжуватимемо продавати його на інших територіях".

Додамо

Вважається, що понад 3700 осіб було заарештовано у Великій Британії за ймовірну підтримку організації Palestine Action відтоді, як у липні минулого року її було заборонено; більшість із них затримали за плакати з написом: "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action".

Близько 2500 особам було висунуто обвинувачення, однак жодна з них ще не постала перед судом, оскільки триває оскарження заборони, яке розглядатиме Верховний суд наступного місяця. Більшість арештів та обвинувачень стосувалися статті 13 Закону про боротьбу з тероризмом, що передбачає максимальне покарання у вигляді шести місяців ув’язнення.

Антоніна Туманова

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