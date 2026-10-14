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Салли Руни прекращает продажу книг в Британии и даже отменила поездку из-за страха ареста — что произошло

Киев • УНН

 • 25431 просмотра

Издательство Faber больше не будет поставлять книги Салли Руни в Британию из-за её поддержки запрещённой Palestine Action. Писательница опасается уголовного преследования.

Салли Руни прекращает продажу книг в Британии и даже отменила поездку из-за страха ареста — что произошло
Салли Руни

Писательница Салли Руни заявила, что вынуждена прекратить продажу своих книг в Великобритании из-за поддержки запрещённой организации Palestine Action, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ирландская писательница, автор таких произведений, как "Нормальные люди" и "Разговоры с друзьями", отметила, что из-за её публичной поддержки этой группы прямого действия она больше не может получать гонорары от продаж в Великобритании.

После того как в прошлом году организацию Palestine Action запретили, Руни заявила, что будет направлять средства от продажи своих книг на её поддержку. Поддержка организаций, запрещённых в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, является правонарушением; впоследствии писательница отменила поездку в Великобританию для получения награды, опасаясь ареста.

В заявлении, предоставленном изданию The Guardian, автор бестселлеров отметила: "В июле 2025 года группу прямого действия Palestine Action признали террористической организацией в Великобритании. В следующем месяце я написала статью, в которой выразила намерение продолжать поддерживать Palestine Action — организацию, которая не является запрещённой или признанной незаконной здесь, в Республике Ирландия".

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"В результате исполнение контрактов на публикацию моих произведений в Великобритании теперь может считаться серьёзным уголовным преступлением. Поэтому после консультаций и обсуждений, и с моего полного согласия, моё издательство Faber решило, что больше не может поставлять мои произведения на рынок Великобритании. Я приложила все усилия, чтобы открыто рассказать общественности о своих убеждениях и намерениях, и полностью готова принять последствия".

В заявлении для Высокого суда в поддержку иска против запрета организации — и с предупреждением о его влиянии на свободу слова — Руни отметила, что её книги могут исчезнуть с полок британских книжных магазинов, а публикация новых произведений в стране может стать невозможной.

Её книги получили признание критиков (её называют "голосом поколения") и достигли огромного коммерческого успеха в Великобритании. Тираж романа "Нормальные люди" (Normal People) превысил миллион экземпляров, тогда как "Разговоры с друзьями" (Conversations With Friends) и "Прекрасный мир, где же ты?" (Beautiful World, Where Are You) разошлись тиражом более 500 000 экземпляров каждый. По романам "Нормальные люди" и "Разговоры с друзьями" телеканал BBC создал сериалы; первый из них собрал 62,7 миллиона просмотров, став самым популярным сериалом вещателя в 2020 году.

В прошлом году Руни сообщила: независимый продюсер телевизионных экранизаций предупредил её, что любые выплаты за эти сериалы (оба вышли в эфир до введения запрета) будут нарушать антитеррористическое законодательство, если продюсер будет знать или подозревать, что она использует полученные средства для финансирования организации Palestine Action.

Согласно статье 15 Закона о борьбе с терроризмом, преступлением считается деяние, когда лицо "предоставляет деньги или иное имущество, зная или имея обоснованные основания подозревать, что они будут или могут быть использованы в целях терроризма". За это предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. Издательство Faber, публикующее произведения автора в Великобритании и Ирландии, заявило: "Действующее законодательство Великобритании создало условия, при которых Faber не может перевести Салли Руни средства, заработанные ею на территории страны. Для издателя ситуация, при которой произведения писательницы продаются, а полученный от этого доход невозможно ей передать, является неприемлемой. Поэтому с полного согласия Салли мы решили больше не поставлять её произведения в Великобританию ни в каком формате. Мы гордимся тем, что издаём её выдающееся творческое наследие, и продолжим продавать его на других территориях".

Добавим

Считается, что с тех пор, как в июле прошлого года организацию Palestine Action запретили, в Великобритании было арестовано более 3700 человек по подозрению в её поддержке; большинство из них задержали за плакаты с надписью: "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action".

Около 2500 человек были обвинены, однако ни один из них ещё не предстал перед судом, поскольку продолжается обжалование запрета, которое Верховный суд рассмотрит в следующем месяце. Большинство арестов и обвинений касались статьи 13 Закона о борьбе с терроризмом, предусматривающей максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Антонина Туманова

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