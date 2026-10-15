После 20 лет брака: развод Николь Кидман и Кита Урбана вновь оказался в центре внимания

Расставание голливудской актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана после 20 лет совместной жизни остается одним из самых громких разрывов среди знаменитостей. Издание People включило историю пары в подборку звездных браков, которые завершились после десятилетий отношений, пишет УНН.

Детали

О разрыве Кидман и Урбана стало известно в 2025 году. Новость привлекла значительное внимание, ведь супругов на протяжении многих лет считали одной из самых известных пар Голливуда.

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В то же время источник People из близкого окружения знаменитостей утверждал, что для людей, хорошо знавших пару, расставание не стало полной неожиданностью.

Не все звездные браки выдерживают испытание временем

В материале People историю Кидман и Урбана упомянули наряду с другими известными парами, чьи длительные отношения завершились разрывом.

Среди них — актриса Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер, а также Алан Ричсон и Кэтрин Ричсон.

История Кидман и Урбана вновь привлекла внимание к тому, насколько личная жизнь знаменитостей может отличаться от их публичного образа.

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