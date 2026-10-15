Звезда «Человека-паука» провёл свадьбу собственной бывшей жены — среди гостей был Ди Каприо

Голливудский актер Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука, неожиданно стал ведущим свадебной церемонии своей бывшей жены Дженнифер Мейер, которая вышла замуж за наследника состоятельной семьи Джеффри Огунлеси. На торжество также приехал Леонардо Ди Каприо со своей возлюбленной. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Свадьба состоялась на Гавайях, в роскошном курортном комплексе Four Seasons на острове Ланаи. Среди приглашенных были известные актеры, предприниматели и представители шоу-бизнеса.

Больше всего гостей удивила роль Магуайра. Актер не просто пришел поздравить бывшую жену, а лично провел церемонию ее бракосочетания с другим мужчиной.

Леонардо Ди Каприо также оказался в центре внимания

Среди звездных гостей был 51-летний Леонардо Ди Каприо, который прибыл вместе с 28-летней моделью Витторией Черетти. Накануне торжества папарацци сфотографировали пару во время отдыха на пляже.

На свадьбе также побывали Кейт Хадсон, Кортни Кокс и другие знаменитости. По сообщениям СМИ, на церемонию пригласили около 200 человек.

Магуайр и Мейер ранее состояли в браке и имеют 2 общих детей. После расставания они сохранили дружеские отношения, а участие актера в новой свадьбе бывшей жены стало необычным примером таких взаимоотношений в Голливуде.

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