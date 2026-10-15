Звезда «Человека-паука» провёл свадьбу собственной бывшей жены — среди гостей был Ди Каприо

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 7622 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11715 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11316 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12788 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11988 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13523 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13421 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13938 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13110 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12739 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.7м/с
91%
753мм
Популярные новости
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 20055 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 18052 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9550 просмотра
Новая пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за юридического образования и неудачного ответа журналистам15 октября, 22:06 • 5828 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 6066 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35995 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 37027 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40291 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53411 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1718 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 3030 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3784 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4794 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 6154 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Звезда «Человека-паука» провёл свадьбу собственной бывшей жены — среди гостей был Ди Каприо

Киев • УНН

 • 66302 просмотра

Тоби Магуайр провёл на Гаваях свадьбу бывшей жены Дженнифер Мейер. Среди примерно 200 гостей были Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти.

Звезда «Человека-паука» провёл свадьбу собственной бывшей жены — среди гостей был Ди Каприо

Голливудский актер Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука, неожиданно стал ведущим свадебной церемонии своей бывшей жены Дженнифер Мейер, которая вышла замуж за наследника состоятельной семьи Джеффри Огунлеси. На торжество также приехал Леонардо Ди Каприо со своей возлюбленной. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Свадьба состоялась на Гавайях, в роскошном курортном комплексе Four Seasons на острове Ланаи. Среди приглашенных были известные актеры, предприниматели и представители шоу-бизнеса.

Больше всего гостей удивила роль Магуайра. Актер не просто пришел поздравить бывшую жену, а лично провел церемонию ее бракосочетания с другим мужчиной.

Леонардо Ди Каприо также оказался в центре внимания

Среди звездных гостей был 51-летний Леонардо Ди Каприо, который прибыл вместе с 28-летней моделью Витторией Черетти. Накануне торжества папарацци сфотографировали пару во время отдыха на пляже.

На свадьбе также побывали Кейт Хадсон, Кортни Кокс и другие знаменитости. По сообщениям СМИ, на церемонию пригласили около 200 человек.

Магуайр и Мейер ранее состояли в браке и имеют 2 общих детей. После расставания они сохранили дружеские отношения, а участие актера в новой свадьбе бывшей жены стало необычным примером таких взаимоотношений в Голливуде.

Маккартни раскритиковал выбор актёра на роль самого себя в новом фильме о The Beatles, причина недовольства странная15.10.26, 02:06 • 45503 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости МираУНН Lite
Гавайи