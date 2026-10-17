Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибачень
Київ • УНН
Стефані Міллс заявила, що Леді Гага зневажливо відреагувала на її виконання пісні Home. Співачка досі чекає вибачень.
Американська співачка Стефані Міллс, володарка премії "Греммі", публічно розкритикувала Леді Гагу через неприємний інцидент, який стався кілька років тому. 69-річна артистка заявила, що досі чекає вибачень від попзірки. Про це повідомляє The Daily Beast, пише УНН.
Деталі
Міллс розповіла в інтерв'ю The Jason Lee Show, що колишній менеджер повідомив їй про особливу любов Гаги до її пісні "Home". Тоді артистку попросили несподівано виконати композицію для попзірки під час фотосесії в Нью-Йорку.
Спочатку Міллс відмовилася від цієї ідеї, однак згодом погодилася. За її словами, реакція Гаги виявилася зовсім не такою, на яку вона розраховувала.
Співачка досі ображена на Леді Гагу
Міллс стверджує, що під час її виступу Гага навіть не усміхнулася. Така поведінка здалася їй холодною та зневажливою, особливо з огляду на те, що виступ організували як особистий сюрприз для попзірки.
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Стефані Міллс здобула популярність завдяки ролі Дороті в оригінальній бродвейській постановці мюзиклу "The Wiz" 1975 року. Пісня "Home" стала однією з найвідоміших у її репертуарі.
Артистка переконана, що після того випадку Леді Гага мала б особисто перепросити за своє ставлення. Вона вирішила публічно згадати історію лише через багато років після інциденту.
Водночас наведені звинувачення ґрунтуються на розповіді самої Міллс. Незалежного підтвердження обставин зустрічі та реакції Леді Гаги у повідомленні немає.
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