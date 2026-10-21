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У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Ха Чон У та Ча Чон Вон одружаться 13 грудня після шести років стосунків. Ще дві пари запланували весілля на 2027 рік.

У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів

У Південній Кореї протягом 3 днів одразу 3 пари відомих акторів і музикантів оголосили про майбутні весілля. Найбільшу увагу привернули актор Ха Чон У та його обраниця Ча Чон Вон, які вирішили одружитися після 6 років стосунків. Про це 17 жовтня повідомило видання ChosunBiz, пише УНН.

Деталі

Ха Чон У та Ча Чон Вон тривалий час не афішували свій роман і лише в лютому публічно підтвердили стосунки. Тепер пара планує приватну весільну церемонію 13 грудня. Різниця у віці між закоханими становить 11 років.

Новину прокоментував і батько актора Кім Йон Гон. Він побажав майбутньому подружжю щасливого сімейного життя та висловив сподівання, що згодом матиме онуків.

Ще 2 зіркові пари здивували шанувальників

15 жовтня про заручини несподівано оголосили актор Лі Гю Хан та співачка Сольбі. До цього пара не повідомляла публічно про романтичні стосунки, тому новина стала сюрпризом для шанувальників.

Представники артистів підтвердили, що весілля планують провести у квітні 2027 року. Сольбі також опублікувала спільне фото з нареченим і розповіла, що знайшла людину, з якою хоче пов'язати майбутнє.

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Наступного дня, 16 жовтня, актор мюзиклів Но Хі Чан повідомив про майбутнє одруження з колегою Чхве Мі Со. Він опублікував рукописний лист та весільні фотографії, особисто поділившись новиною з прихильниками.

Усі 3 оголошення з'явилися протягом 14–16 жовтня, спричинивши хвилю обговорень у корейських розважальних медіа. Водночас пари обрали різні формати святкування – від закритої церемонії до весілля, запланованого на наступний рік.

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Степан Гафтко

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