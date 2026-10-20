Принц Гаррі заявив про бажання "відпустити минуле" і примиритися з батьком і братом

Принц Гаррі. Photograph: Shutterstock

Герцог Сассекський заявив, що хоче налагодити свої непрості стосунки з батьком і братом - королем Чарльзом та принцом Вільямом, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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У розмові з журналом GQ у Нью-Йорку принц Гаррі, говорячи про свої складні стосунки з Вільямом і королем Чарльзом, зазначив, що з погляду сімейних взаємин — це ситуація, "знайома дуже багатьом людям".

"Бувають розбіжності між братами й сестрами, трапляються розриви у стосунках між дітьми та їхніми батьками — або одним із батьків", — сказав він.

"Люди, з якими я спілкуюся, постійно порушують цю тему, тож я знаю, наскільки це поширена проблема".

"Можливо, саме тому до нас прикута така увага... Люди дивляться на нас і думають: "Цікаво, як вони збираються це владнати?". А потім: "Можливо, те, як вони вирішуватимуть свої проблеми, допоможе мені розібратися з власними"".

"Дехто не хоче, щоб усе налагодилося. А я хочу. З огляду на все, що відбувається у світі, найважливіше — примиритися. Це головне".

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На запитання, чи вірить він, що зможе загоїти "цю рану", Гаррі відповів: "Так, звісно... знаєте, шрами залишаються назавжди, але... відпустити минуле — це те, до чого я закликав би кожного".

"Якщо певні речі з минулого досі впливають на ваше повсякденне життя, відпустити їх складніше".

"Але, як на мене, у світі й так вистачає драми — як глобальної, так і в особистому житті людей, — тож навіщо ще й продовжувати конфлікти в родині?"

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Пізніше представник подружжя Сассекських уточнив, що слова Гаррі не були спрямовані проти принца Вільяма чи будь-кого іншого з королівської родини; це були загальні міркування.

Інтерв’ю, записане минулого місяця, було опубліковано на сайті GQ саме тоді, коли королівська родина приймала у Віндзорському замку султана Оману, який прибув із державним візитом.

Говорячи про переїзд своєї родини до Великої Британії, Гаррі зазначив, що вони повернулися заради "нових можливостей для сім’ї"; зокрема, для нього було дуже важливо, щоб діти могли навчатися в британських школах. Він додав: "Я й гадки не мав, наскільки це для мене важливо. Я завжди думав, що це буде щось, що я — або ми — спробуємо здійснити. Але тепер, коли діти вже два тижні ходять до школи, їм там дуже подобається; це дає їм зовсім інший життєвий досвід. Не хвилюйтеся, я не критикую американські школи".

Він також зазначив, що для його дітей — семирічного Арчі та п’ятирічної Лілібет — "надзвичайно важливо" отримати два "цілком відмінні культурні досвіди".

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Гаррі, який відверто говорив про те, як долав горе й травму після смерті матері, зауважив: він сподівається, що розповідь про його власний досвід допоможе іншим, а не просто викличе співчуття публіки до нього самого.

"Мені точно не потрібне жодне співчуття. Чому? Бо я — принц. Мене оточують люди, які мене підтримують; я пройшов різні види терапії й доклав чимало зусиль над собою. Цікаво, де б я був, якби не зробив цього — ситуація могла б скластися зовсім інакше", — сказав він.