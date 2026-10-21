В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней

В Южной Корее в течение 3 дней сразу 3 пары известных актёров и музыкантов объявили о предстоящих свадьбах. Наибольшее внимание привлекли актёр Ха Чон У и его избранница Ча Чон Вон, которые решили пожениться после 6 лет отношений. Об этом 17 октября сообщило издание ChosunBiz, пишет УНН.

Детали

Ха Чон У и Ча Чон Вон долгое время не афишировали свой роман и лишь в феврале публично подтвердили отношения. Теперь пара планирует провести частную свадебную церемонию 13 декабря. Разница в возрасте между влюблёнными составляет 11 лет.

Новость прокомментировал и отец актёра Ким Ён Гон. Он пожелал будущим супругам счастливой семейной жизни и выразил надежду, что со временем у него появятся внуки.

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15 октября о помолвке неожиданно объявили актёр Ли Гю Хан и певица Сольби. До этого пара публично не сообщала о романтических отношениях, поэтому новость стала сюрпризом для поклонников.

Представители артистов подтвердили, что свадьбу планируют провести в апреле 2027 года. Сольби также опубликовала совместное фото с женихом и рассказала, что нашла человека, с которым хочет связать своё будущее.

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На следующий день, 16 октября, актёр мюзиклов Но Хи Чан сообщил о предстоящей свадьбе с коллегой Чхве Ми Со. Он опубликовал рукописное письмо и свадебные фотографии, лично поделившись новостью с поклонниками.

Все 3 объявления появились в период с 14 по 16 октября, вызвав волну обсуждений в корейских развлекательных СМИ. При этом пары выбрали разные форматы празднования – от закрытой церемонии до свадьбы, запланированной на следующий год.

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