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Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

Акторка підтвердила новий етап життя після розставання з Томасом Садоскі. Причини завершення дев’ятирічного шлюбу вона не розкрила.

Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком

Американська акторка Аманда Сейфрід, відома за фільмами "Мамма Міа!" та "Погані дівчиська", вперше за останній час відверто розповіла про зміни в особистому житті після розставання з чоловіком, актором Томасом Садоскі. Пара вирішила розійтися після 9 років шлюбу. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

40-річна акторка прокоментувала новий етап свого життя під час благодійного вечора Academy Museum Gala, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі.

За словами Сейфрід, останній місяць виявився для неї незвичним, проте вона намагається сприймати зміни позитивно та не шкодувати про минуле.

Що акторка сказала про розлучення

З поважної причини. Не знаю, мені здається, що все, що відбувається, має відбуватися, і кожна людина у твоєму житті повинна бути в ньому

– сказала Сейфрід, коментуючи останні події в особистому житті.

Акторка не стала публічно розкривати подробиці розриву та пояснювати, що саме призвело до завершення її багаторічних стосунків із Садоскі.

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі одружилися у 2017 році. Подружжя тривалий час намагалося оберігати особисте життя від надмірної уваги преси.

Про розставання пари стало відомо у вересні 2026 року. Попри завершення шлюбу, Сейфрід у своєму останньому коментарі зосередилася не на причинах розриву, а на прийнятті змін і новому етапі життя.

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Степан Гафтко

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