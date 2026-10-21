Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком
Киев • УНН
Дженнифер Лопес могла сблизиться с Бреттом Голдштейном после совместных съемок в фильме. Пара официально не подтвердила отношения.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, вероятно, начала новые романтические отношения после развода с Беном Аффлеком. По сообщениям СМИ, ее новым избранником стал британский актер Бретт Голдстейн, с которым она работала над фильмом "Office Romance". Об этом сообщает The Daily Beast, пишет УНН.
Детали
Слухи о романе 57-летней Лопес и 46-летнего Голдстейна возникли еще во время работы над совместным кинопроектом. Тогда оба отрицали предположения об отношениях за пределами съемочной площадки.
Теперь источники издания утверждают, что актеры начали сближаться уже после завершения работы над фильмом. При этом официально пара свои отношения не подтвердила.
Что известно о возможном романе Лопес
Интерес к личной жизни певицы усилился после ее комплиментов Голдстейну. В частности, Лопес назвала его лучшим партнером по поцелуям среди актеров, с которыми ей доводилось работать.
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По словам источников, между артистами была заметна романтическая химия еще во время съемок. Однако тогда они сохраняли профессиональные отношения.
Новые сообщения появились после завершения брака Лопес с Беном Аффлеком. Их развод официально вступил в силу в феврале 2025 года после длительного периода слухов о проблемах в супружеской жизни.
Несмотря на предположения о новом романе, близкие к певице источники подчеркивают, что Лопес сейчас сосредоточена на собственной жизни и карьере и не считает романтические отношения необходимым условием личного счастья.
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