Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс

Голлівудський актор Майкл Дуглас розкрив подробиці свого особистого життя, зокрема історії романтичних стосунків із відомими акторками та конфлікту з Джулією Робертс. Про це повідомляє Showtimes із посиланням на нові мемуари актора, пише УНН.

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У книзі Дуглас розповідає про раніше невідомі подробиці стосунків із колегами по Голлівуду. Зокрема, у публікації згадують акторок Кетлін Тернер та Джинн Тріпплгорн.

Окрему увагу актор приділив історії конфлікту з Джулією Робертс, із якою його раніше пов'язували дружні стосунки.

Що відомо про конфлікт із Джулією Робертс

За інформацією видання, дружба між голлівудськими знаменитостями завершилася після сварки, що сталася за участю алкоголю.

Водночас подробиці конфлікту та обставини згаданих романів потребують уточнення за повним текстом мемуарів.

Майкл Дуглас відомий ролями у фільмах "Основний інстинкт", "Волл-стріт" та "Фатальний потяг". За свою кар'єру актор здобув 2 премії "Оскар".

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