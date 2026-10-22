Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян 21 октября отметила свое 46-летие. За годы карьеры она прошла путь от участницы семейного реалити-шоу до одной из самых известных бизнесвумен мира. О дне рождения знаменитости сообщает TMZ, пишет УНН.

Подробности

Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Широкую популярность она приобрела благодаря реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, которое рассказывало о жизни ее семьи.

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Впоследствии Ким превратила свою популярность в успешный бизнес. Одним из самых известных ее проектов стал бренд одежды SKIMS, который принес ей значительную часть состояния.

Личная жизнь и карьера Кардашьян

Знаменитость также привлекала внимание громкими романами и браком с рэпером Канье Уэстом. Бывшие супруги воспитывают 4 общих детей.

Помимо предпринимательства, Кардашьян занимается вопросами реформирования уголовного правосудия в США и поддерживает инициативы по пересмотру отдельных судебных приговоров.

В свои 46 лет она остается одной из самых влиятельных знаменитостей в социальных сетях, совмещая бизнес, телевизионные проекты и общественную деятельность.

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