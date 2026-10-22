Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес

Американська телезірка та підприємиця Кім Кардаш'ян 21 жовтня відзначила своє 46-річчя. За роки кар'єри вона пройшла шлях від учасниці сімейного реаліті-шоу до однієї з найвідоміших бізнесвумен світу. Про день народження знаменитості повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Кардаш'ян народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі. Широку популярність вона здобула завдяки реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, яке розповідало про життя її родини.

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Згодом Кім перетворила свою популярність на успішний бізнес. Одним із найвідоміших її проєктів став бренд одягу SKIMS, який приніс їй значну частину статків.

Особисте життя та кар'єра Кардаш'ян

Знаменитість також привертала увагу гучними романами та шлюбом із репером Каньє Вестом. Колишнє подружжя виховує 4 спільних дітей.

Окрім підприємництва, Кардаш'ян займається питаннями реформування кримінального правосуддя у США та підтримує ініціативи щодо перегляду окремих судових вироків.

У свої 46 років вона залишається однією з найвпливовіших знаменитостей у соціальних мережах, поєднуючи бізнес, телевізійні проєкти та публічну діяльність.

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