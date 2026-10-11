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Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ

Київ • УНН

 • 6288 перегляди

83-річний Баррі Манілоу достроково завершив концерт у Лас-Вегасі через бронхіт. Наступний виступ 10 жовтня скасували.

Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ

83-річний американський співак Баррі Манілоу, відомий хітами Mandy та Copacabana, змушений був достроково завершити концерт у Лас-Вегасі через проблеми зі здоров'ям. Артист виконав лише 2 пісні, після чого припинив виступ. Про це повідомляє People, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 9 жовтня, лише через день після повернення музиканта на сцену. Причиною став бронхіт, який не дозволив співакові продовжити концерт.

Манілоу також скасував наступний виступ, запланований на 10 жовтня. Глядачів повідомили про повернення коштів за квитки.

Співак нещодавно переніс серйозну операцію

Наприкінці 2025 року в Баррі Манілоу діагностували рак легень 1 стадії. Музиканту провели операцію з видалення частки легені.

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Попри проблеми зі здоров'ям, співак продовжив музичну кар'єру. Влітку він провів гастрольний тур із 29 концертів за 68 днів, а 8 жовтня повернувся до виступів у Лас-Вегасі.

Наразі невідомо, коли артист знову вийде на сцену. Манілоу залишається одним із найвідоміших американських попвиконавців, чия кар'єра триває понад 60 років.

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Степан Гафтко

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