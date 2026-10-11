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Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці

Київ • УНН

 • 2250 перегляди

Американська кантрі-співачка скасувала виступ у Талсі після консультацій із владою та службою безпеки. Причину загрози не розкрили.

Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці

Американська кантрі-співачка Елла Ленглі несподівано скасувала концерт у місті Талса, штат Оклахома, лише за кілька годин до виходу на сцену. Причиною стала серйозна загроза безпеці глядачів, персоналу та команди артистки. Про це повідомляє E! News із посиланням на заяву співачки в Instagram, пише УНН.

Деталі

Виступ мав відбутися 9 жовтня в концертному комплексі BOK Center у межах гастрольного туру Dandelion Tour. Однак після консультацій із місцевою владою, адміністрацією майданчика та службою безпеки організатори вирішили скасувати шоу.

Через серйозну загрозу безпеці моїх шанувальників, персоналу залу та моєї команди було прийнято неймовірно складне рішення скасувати сьогоднішній концерт

– повідомила Ленглі.

Що відомо про загрозу

Співачка не розкрила характер загрози, але наголосила, що не готова ризикувати безпекою людей заради проведення концерту.

Я знаю, скільки часу, подорожей, грошей та планування потрібно, щоб приїхати на виступ, і я не можу передати словами, як мені шкода

– звернулася артистка до шанувальників.

Адміністрація BOK Center пообіцяла найближчим часом повідомити про порядок повернення коштів за квитки. Водночас Ленглі не уточнила, чи вплине інцидент на наступні концерти її туру, який має завершитися наприкінці жовтня.

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Степан Гафтко

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