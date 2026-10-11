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Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Американская кантри-певица отменила выступление в Талсе после консультаций с властями и службой безопасности. Причину угрозы не раскрыли.

Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности

Американская кантри-певица Элла Ленгли неожиданно отменила концерт в городе Талса, штат Оклахома, всего за несколько часов до выхода на сцену. Причиной стала серьезная угроза безопасности зрителей, персонала и команды артистки. Об этом сообщает E! News со ссылкой на заявление певицы в Instagram, пишет УНН.

Детали

Выступление должно было состояться 9 октября в концертном комплексе BOK Center в рамках гастрольного тура Dandelion Tour. Однако после консультаций с местными властями, администрацией площадки и службой безопасности организаторы решили отменить шоу.

Из-за серьезной угрозы безопасности моих поклонников, персонала зала и моей команды было принято невероятно сложное решение отменить сегодняшний концерт

— сообщила Ленгли.

Что известно об угрозе

Певица не раскрыла характер угрозы, но подчеркнула, что не готова рисковать безопасностью людей ради проведения концерта.

Я знаю, сколько времени, путешествий, денег и планирования требуется, чтобы приехать на выступление, и я не могу передать словами, как мне жаль

— обратилась артистка к поклонникам.

Администрация BOK Center пообещала в ближайшее время сообщить о порядке возврата средств за билеты. При этом Ленгли не уточнила, повлияет ли инцидент на следующие концерты ее тура, который должен завершиться в конце октября.

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Степан Гафтко

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