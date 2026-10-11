Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома

Американская модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо во второй раз стала мамой. У 34-летней знаменитости и её мужа, звезды американского футбола Кристиана Маккеффри, родился сын. О пополнении в семье модель сообщила в Instagram, передаёт E! News, пишет УНН.

Детали

Мальчик появился на свет 29 сентября 2026 года, однако счастливой новостью супруги поделились только 10 октября. Новорождённого назвали Роман Август Маккеффри.

Калпо опубликовала серию семейных фотографий из роддома. На снимках можно увидеть новорождённого сына, счастливых родителей и старшую дочь пары Колетт, которой исполнилось 14 месяцев.

Как Оливия Калпо готовилась ко вторым родам

Ещё во время беременности модель рассказывала, что планирует рожать с помощью кесарева сечения, поскольку её первая дочь также появилась на свет таким способом в июле 2025 года.

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Калпо признавалась, что пыталась согласовать дату родов с напряжённым графиком мужа, который выступает за клуб НФЛ «Сан-Франциско 49ерс». Она хотела, чтобы Кристиан смог быть рядом в важный момент, несмотря на тренировки и подготовку к матчам.

В одном из недавних интервью модель также рассказала, что старается наслаждаться каждым днём материнства, ведь дети растут чрезвычайно быстро.

Напомним, Оливия Калпо и Кристиан Маккеффри поженились в июне 2024 года. В июле 2025-го у супругов родилась первая дочь Колетт, а теперь их семья пополнилась ещё одним малышом.

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