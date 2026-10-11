Тейлор Свифт и Трэвис Келси столкнулись с недовольством соседей из-за перестройки особняка
Киев • УНН
Соседи опасаются, что перестройка поместья пары в Огайо стоимостью 5 млн долларов повлияет на канализацию и ограждения. Судебного запрета нет.
Американская певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси оказались в центре соседского конфликта из-за планов обустройства поместья в Огайо стоимостью около 5 миллионов долларов. Местные жители выразили обеспокоенность возможными последствиями строительных работ, сообщает Page Six, пишет УНН.
Детали
По информации издания, споры возникли вокруг запланированных изменений на территории недвижимости. Соседи опасаются, что работы могут создать проблемы с канализационной системой и установкой ограждений.
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Недовольство местных жителей связано прежде всего с возможным влиянием реконструкции на соседние участки. В то же время сам факт возражений не означает, что работы уже привели к повреждениям или нарушениям.
Что известно о ситуации вокруг поместья
Несмотря на споры вокруг недвижимости, Свифт и Келси продолжают появляться вместе на публике. В частности, пару недавно сфотографировали во время романтического свидания в Нью-Йорке.
В настоящее время нет подтвержденной информации о том, что конфликт с соседями привел к судебному разбирательству или официальному запрету запланированных работ.
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