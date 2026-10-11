Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі зіткнулися з невдоволенням сусідів через перебудову особняка
Київ • УНН
Сусіди побоюються, що перебудова маєтку пари в Огайо за $5 млн вплине на каналізацію та огорожі. Судової заборони немає.
Американська співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі опинилися в центрі сусідського конфлікту через плани облаштування маєтку в Огайо вартістю близько 5 мільйонів доларів. Місцеві жителі висловили занепокоєння можливими наслідками будівельних робіт, повідомляє Page Six, пише УНН.
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За інформацією видання, суперечки виникли навколо запланованих змін на території нерухомості. Сусіди побоюються, що роботи можуть створити проблеми з каналізаційною системою та встановленням огорож.
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Невдоволення місцевих жителів пов'язане насамперед із можливим впливом перебудови на сусідні ділянки. Водночас сам факт заперечень не означає, що роботи вже призвели до пошкоджень або порушень.
Що відомо про ситуацію навколо маєтку
Попри суперечки щодо нерухомості, Свіфт і Келсі продовжують з'являтися разом на публіці. Зокрема, пару нещодавно сфотографували під час романтичного побачення в Нью-Йорку.
Наразі немає підтвердженої інформації про те, що конфлікт із сусідами призвів до судового розгляду або офіційної заборони запланованих робіт.
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