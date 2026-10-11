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Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём

Киев • УНН

 • 3424 просмотра

Изабелла Джонс опубликовала совместные фотографии с Пресли Гербером и написала, что будет скучать по нему всю жизнь. Он умер 20 сентября в возрасте 27 лет.

Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём

Бывшая девушка Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, Изабелла Джонс опубликовала эмоциональное обращение почти через три недели после его смерти в возрасте 27 лет. Она поделилась совместными фотографиями и призналась, что будет скучать по нему всю жизнь. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

9 октября Изабелла опубликовала в Instagram серию фотографий и видео, на которых запечатлены счастливые моменты их отношений. На снимках бывшие влюблённые обнимаются, проводят время дома и нежно смотрят друг на друга.

Мой дорогой Пресли. Я буду скучать по тебе до конца своей жизни

– написала Джонс, посвятив бывшему возлюбленному трогательные слова.

Что известно о смерти Пресли Гербера

27-летний Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, умер 20 сентября в реабилитационном центре Лос-Анджелеса. По предварительной информации правоохранителей, причиной могла стать передозировка. Расследование обстоятельств его смерти продолжается.

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После трагедии память модели почтили и другие его бывшие девушки. В частности, Лекси Вуд рассказала, что Пресли открыто говорил о борьбе с зависимостью и проблемами психического здоровья. По её словам, он стремился использовать собственный опыт, чтобы помогать другим людям.

Кэмерон Роррисон вспомнила о его способности делать так, чтобы каждый человек рядом чувствовал себя особенным и важным.

Ещё одна бывшая возлюбленная Пресли, Шарлотта Д'Алессио, также опубликовала эмоциональное прощание, подчеркнув, что его всегда будут любить и помнить.

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Степан Гафтко

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