Джордж Клуни прокомментировал смерть 27-летнего сына Синди Кроуфорд
Киев • УНН
Клуни назвал смерть 27-летнего Пресли Гербера одним из самых разрушительных событий для семьи. Молодой человек, предположительно, умер от передозировки.
Американский актёр Джордж Клуни впервые публично высказался о смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Молодой мужчина умер 20 сентября, предположительно в результате передозировки наркотиками, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Во время ежегодной церемонии The Albies, организованной Фондом Клуни за справедливость 9 октября, актёр рассказал Entertainment Tonight, насколько тяжёлой эта утрата стала для семьи его давних друзей. Клуни и Рэнди Гербер много лет поддерживают дружеские отношения, а в 2013 году вместе основали бренд текилы Casamigos.
Честно говоря, это одно из самых разрушительных событий, которые произошли с нашей семьёй. Это худшее, что может случиться с семьёй
Что известно о Пресли Гербере
Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, которые поженились в 1998 году. У супругов также есть 25-летняя дочь Кайя Гербер, которая ранее откровенно рассказывала о многолетней борьбе брата с наркотической зависимостью.
В интервью Vogue, опубликованном в августе, Кайя призналась, что проблемы брата повлияли на всю семью. По её словам, она старалась не создавать родителям дополнительных трудностей, поскольку понимала, сколько внимания требовал Пресли.
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Сам Пресли открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. В 2023 году он запустил в социальных сетях проект «Понедельники психического здоровья», в котором делился собственным опытом и способами поддержания психологического состояния.
В марте 2026 года Пресли сообщил об очередном курсе лечения и выразил надежду, что он станет последним. Тогда Синди Кроуфорд публично поддержала сына, назвав его «воином», а отец подчеркнул, что гордится его силой и стремлением преодолеть трудности.
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