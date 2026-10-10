Шайа Лабаф и Миа Гот разводятся после 10 лет брака на фоне скандала с актёром

Голливудские актеры Шайа Лабаф и Миа Гот официально разводятся после почти 10 лет брака. Гот подала документы в суд, указав причиной непримиримые разногласия, сообщает The Daily Beast, пишет УНН.

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Пара поженилась в Лас-Вегасе в 2016 году и воспитывает общую дочь. Согласно документам, супруги фактически расстались еще в июле 2025 года.

Новость о разводе появилась после очередного скандала с участием Лабафа.

Во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане Лабаф вступил в конфликт, после чего его задержала полиция.

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Позже актер признал вину по делу о нанесении побоев. Суд назначил ему два года испытательного срока и обязал пройти лечение от алкогольной зависимости.

Несмотря на разрыв, Лабаф ранее заявлял, что они с Гот сохраняют нормальные отношения и вместе воспитывают дочь.

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