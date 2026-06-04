Шайа ЛаБаф получил условный срок после драки во время Марди Гра в Новом Орлеане
Киев • УНН
Актер получил шесть месяцев условного срока за нападение на людей в Новом Орлеане. Он должен пройти курс лечения от алкогольной зависимости.
Американский актер Шайа ЛаБаф получил шесть месяцев условного срока и два года испытательного срока после того, как признал себя виновным в нападении на трех человек возле бара в Новом Орлеане во время празднования Марди Гра. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
ЛаБаф признал вину по трем пунктам обвинения в избиении. Согласно решению суда округа Орлеан, он также должен пройти программу лечения от алкогольной зависимости и не контактировать с потерпевшими.
Инцидент произошел 17 февраля вблизи Французского квартала Нового Орлеана. По данным полиции, актер толкнул одного человека на землю и ударил другого в лицо. В правоохранительных органах также заявили, что во время конфликта и ареста он использовал гомофобные высказывания.
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Адвокат актера Сара Червински отметила, что ЛаБаф хотел «взять на себя ответственность за свое участие в случившемся» и назвала происшествие «незначительной барной дракой на Марди Гра». В то же время один из потерпевших заявил, что актер угрожал ему и выкрикивал оскорбления. После предъявления обвинений суд обязал ЛаБафа вернуться к реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.
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