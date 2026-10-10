Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором
Київ • УНН
Міа Гот подала на розлучення з Шаєю Лабафом через непримиренні розбіжності. Пара виховує доньку, а актор нещодавно визнав провину в побитті.
Голлівудські актори Шая Лабаф і Міа Гот офіційно розлучаються після майже 10 років шлюбу. Гот подала документи до суду, вказавши причиною непримиренні розбіжності, повідомляє The Daily Beast, пише УНН.
Деталі
Пара одружилася у Лас-Вегасі у 2016 році та виховує спільну доньку. За документами, подружжя фактично розійшлося ще в липні 2025 року.
Новина про розлучення з'явилася після чергового скандалу за участю Лабафа.
Під час святкування Марді Гра в Новому Орлеані Лабаф потрапив у конфлікт, після якого його затримала поліція.
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Згодом актор визнав провину у справі про побиття. Суд призначив йому два роки пробації та зобов'язав пройти лікування від алкогольної залежності.
Попри розрив, Лабаф раніше заявляв, що вони з Гот зберігають нормальні стосунки та спільно виховують доньку.
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