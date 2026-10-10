Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором

Голлівудські актори Шая Лабаф і Міа Гот офіційно розлучаються після майже 10 років шлюбу. Гот подала документи до суду, вказавши причиною непримиренні розбіжності, повідомляє The Daily Beast, пише УНН.

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Пара одружилася у Лас-Вегасі у 2016 році та виховує спільну доньку. За документами, подружжя фактично розійшлося ще в липні 2025 року.

Новина про розлучення з'явилася після чергового скандалу за участю Лабафа.

Під час святкування Марді Гра в Новому Орлеані Лабаф потрапив у конфлікт, після якого його затримала поліція.

Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі

Згодом актор визнав провину у справі про побиття. Суд призначив йому два роки пробації та зобов'язав пройти лікування від алкогольної залежності.

Попри розрив, Лабаф раніше заявляв, що вони з Гот зберігають нормальні стосунки та спільно виховують доньку.

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