Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі

Ексклюзив
10:59 • 5678 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 5224 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 11906 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 14934 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 13150 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 14871 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 23769 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38396 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38313 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 38327 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18 лютого, 02:39
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare06:29
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації16 лютого, 13:44
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 90541 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди16 лютого, 11:42
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 92971 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт17 лютого, 11:12
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Актор Шайа ЛаБаф був заарештований у Новому Орлеані під час Марді Гра після бійки. Він отримав два звинувачення у простому насильстві.

Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі

Актор Шайа ЛаБаф, відомий за стрічкою "Трансформери" став учасником інциденту на вулицях Нового Орлеана під час традиційного святкування Марді Гра (останній день карнавалу перед початком католицького Великого посту). За словами очевидців, після того як працівники одного з барів попросили його залишити заклад, ЛаБаф опинився у сутичці на території Французького кварталу. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Отож, на опублікованих кадрах можна побачити актора без футболки, із татуюванням на спині, який обговорює подію з групою людей на вулиці. Медики, які прибули на місце, надали ЛаБафу необхідну допомогу та доставили його до швидкої. Попри інцидент, актор не мав серйозних травм.

Судові документи підтверджують, що ЛаБаф був заарештований та отримав два звинувачення у випадках простого насильства. Відомо, що актор раніше проходив через проблеми із залежностями та психічним здоров’ям.

 У 2017 році він відбував судово-обов’язкову реабілітацію після арешту за публічне сп’яніння та хуліганство. У минулому ЛаБаф пов’язував свої труднощі з травмами дитинства та посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). За кілька днів до сутички Шайа був помічений на святкуваннях після параду Лунді Гра, активно танцюючи та розважаючись у Французькому кварталі.

Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення17.02.26, 01:14

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Фільм
Сутички