Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
Київ • УНН
Актор Шайа ЛаБаф був заарештований у Новому Орлеані під час Марді Гра після бійки. Він отримав два звинувачення у простому насильстві.
Актор Шайа ЛаБаф, відомий за стрічкою "Трансформери" став учасником інциденту на вулицях Нового Орлеана під час традиційного святкування Марді Гра (останній день карнавалу перед початком католицького Великого посту). За словами очевидців, після того як працівники одного з барів попросили його залишити заклад, ЛаБаф опинився у сутичці на території Французького кварталу. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
Отож, на опублікованих кадрах можна побачити актора без футболки, із татуюванням на спині, який обговорює подію з групою людей на вулиці. Медики, які прибули на місце, надали ЛаБафу необхідну допомогу та доставили його до швидкої. Попри інцидент, актор не мав серйозних травм.
Судові документи підтверджують, що ЛаБаф був заарештований та отримав два звинувачення у випадках простого насильства. Відомо, що актор раніше проходив через проблеми із залежностями та психічним здоров’ям.
У 2017 році він відбував судово-обов’язкову реабілітацію після арешту за публічне сп’яніння та хуліганство. У минулому ЛаБаф пов’язував свої труднощі з травмами дитинства та посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). За кілька днів до сутички Шайа був помічений на святкуваннях після параду Лунді Гра, активно танцюючи та розважаючись у Французькому кварталі.
