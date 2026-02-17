Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення

$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 10221 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 17102 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 16836 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 28720 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 25569 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46552 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25956 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29406 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35449 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38153 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Публікації
Ексклюзиви
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 28724 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46555 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 81523 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ґевін Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Швейцарія
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Американська акторка Джессіка Альба та Кеш Воррен офіційно розлучилися після 16 років шлюбу, домовившись про спільну опіку над дітьми без аліментів. Альба виплатить Воррену $3 мільйони для врівноваження розподілу майна.

Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
Фото: AP

 Американська акторка Джессіка Альба та її колишній чоловік Кеш Воррен офіційно завершили свій 16-річний шлюб. Подружжя домовилося про спільну опіку над трьома дітьми та не передбачило виплат аліментів один одному. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Деталі

Для врівноваження розподілу спільного майна Джессіка погодилася виплатити Кешу $3 мільйони у два етапи: половину суми — одразу, решту — через рік, без податкових утримань. Після завершення процесу акторка повертає своє дівоче прізвище — Альба.

Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах16.02.26, 19:06 • 10483 перегляди

За інформацією джерел, розлучення минуло мирно: Джессіку представляла адвокатка Лора Воссер, а Кеша — Адам Ліпсік. Обидва вже почали нові стосунки: Джессіка зустрічається з актором Денні Раміресом, а Кеш — із актрисою та моделлю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда  Денні Раміреса з "Top Gun".

Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16.02.26, 15:26 • 21515 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
