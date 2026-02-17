Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
Київ • УНН
Американська акторка Джессіка Альба та Кеш Воррен офіційно розлучилися після 16 років шлюбу, домовившись про спільну опіку над дітьми без аліментів. Альба виплатить Воррену $3 мільйони для врівноваження розподілу майна.
Американська акторка Джессіка Альба та її колишній чоловік Кеш Воррен офіційно завершили свій 16-річний шлюб. Подружжя домовилося про спільну опіку над трьома дітьми та не передбачило виплат аліментів один одному. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
Деталі
Для врівноваження розподілу спільного майна Джессіка погодилася виплатити Кешу $3 мільйони у два етапи: половину суми — одразу, решту — через рік, без податкових утримань. Після завершення процесу акторка повертає своє дівоче прізвище — Альба.
За інформацією джерел, розлучення минуло мирно: Джессіку представляла адвокатка Лора Воссер, а Кеша — Адам Ліпсік. Обидва вже почали нові стосунки: Джессіка зустрічається з актором Денні Раміресом, а Кеш — із актрисою та моделлю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда Денні Раміреса з "Top Gun".
