Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода
Киев • УНН
Американская актриса Джессика Альба и Кэш Уоррен официально развелись после 16 лет брака, договорившись о совместной опеке над детьми без алиментов. Альба выплатит Уоррену $3 миллиона для уравновешивания раздела имущества.
Американская актриса Джессика Альба и ее бывший муж Кэш Уоррен официально завершили свой 16-летний брак. Супруги договорились о совместной опеке над тремя детьми и не предусмотрели выплат алиментов друг другу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Детали
Для уравновешивания распределения общего имущества Джессика согласилась выплатить Кэшу $3 миллиона в два этапа: половину суммы — сразу, остальное — через год, без налоговых удержаний. После завершения процесса актриса возвращает свою девичью фамилию — Альба.
По информации источников, развод прошел мирно: Джессику представляла адвокат Лора Вассер, а Кэша — Адам Липсик. Оба уже начали новые отношения: Джессика встречается с актером Дэнни Рамиресом, а Кэш — с актрисой и моделью.
Напомним, ранее мы писали о том, как Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда Дэнни Рамиреса из "Top Gun".
