Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 10061 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 16675 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 16630 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 28451 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 25457 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 46424 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25919 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29395 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35440 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38145 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
0.8м/с
83%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 21390 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto16 февраля, 13:28 • 29357 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 20807 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16 февраля, 14:49 • 11097 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 10326 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 8810 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 20809 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 28451 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 46424 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 81449 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Гэвин Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 86 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 3946 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 10327 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 21391 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28094 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101

Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Американская актриса Джессика Альба и Кэш Уоррен официально развелись после 16 лет брака, договорившись о совместной опеке над детьми без алиментов. Альба выплатит Уоррену $3 миллиона для уравновешивания раздела имущества.

Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода
Фото: AP

 Американская актриса Джессика Альба и ее бывший муж Кэш Уоррен официально завершили свой 16-летний брак. Супруги договорились о совместной опеке над тремя детьми и не предусмотрели выплат алиментов друг другу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Для уравновешивания распределения общего имущества Джессика согласилась выплатить Кэшу $3 миллиона в два этапа: половину суммы — сразу, остальное — через год, без налоговых удержаний. После завершения процесса актриса возвращает свою девичью фамилию — Альба.

Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах16.02.26, 19:06 • 10329 просмотров

По информации источников, развод прошел мирно: Джессику представляла адвокат Лора Вассер, а Кэша — Адам Липсик. Оба уже начали новые отношения: Джессика встречается с актером Дэнни Рамиресом, а Кэш — с актрисой и моделью.

Напомним, ранее мы писали о том, как Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда  Дэнни Рамиреса из "Top Gun".

Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16.02.26, 15:26 • 21393 просмотра

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Социальная сеть
Фильм
Брак