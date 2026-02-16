Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах
Киев • УНН
Американский актер Ричард Гир появился на редких семейных фото с женой Алехандрой Сильвой и тремя детьми. Супруги провели время в семейной атмосфере, празднуя День святого Валентина.
Американский актер Ричард Гир появился на редких семейных фото вместе с женой, публицисткой Алехандрой Сильва, и тремя детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram публицистки.
На опубликованных кадрах супруги проводят время в семейной атмосфере. Актер поздравил любимую с праздником объятиями, поцелуями и букетом цветов, после чего они вместе с детьми устроили домашнее празднование.
В подписи к фото Сильва трогательно поблагодарила свою семью и мужа за поддержку и любовь.
"Поздравления с Днем святого Валентина от нашей маленькой команды. Безгранично благодарна за своих мальчиков и за моего мужа — за того, кто пересек океан, чтобы быть с нами. Люблю вас всех безмерно", — поделилась она.
Отдельно жена актера показала совместный портрет с тремя сыновьями. Впрочем, супруги продолжают оберегать приватность детей, поэтому их лица на снимках были скрыты.
Известно, что пара воспитывает двух общих сыновей. Кроме того, Сильва имеет сына от предыдущих отношений, который также попал в кадр. У Гира же есть взрослый сын от первого брака, однако он на семейных фото отсутствует.
Гир и Сильва состоят в браке с 2018 года. Несмотря на публичность профессии, супруги нечасто демонстрируют личную жизнь, поэтому новые семейные кадры вызвали активное обсуждение поклонников в сети.