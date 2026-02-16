Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах

$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 4858 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 9120 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18642 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 19050 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39236 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24156 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28481 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34685 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37303 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
публикации
Эксклюзивы
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 12969 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18660 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39253 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 77799 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 127431 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 2272 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 14964 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26254 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 29929 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37756 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

Американский актер Ричард Гир появился на редких семейных фото с женой Алехандрой Сильвой и тремя детьми. Супруги провели время в семейной атмосфере, празднуя День святого Валентина.

Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах

Американский актер Ричард Гир появился на редких семейных фото вместе с женой, публицисткой Алехандрой Сильва, и тремя детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram публицистки.

На опубликованных кадрах супруги проводят время в семейной атмосфере. Актер поздравил любимую с праздником объятиями, поцелуями и букетом цветов, после чего они вместе с детьми устроили домашнее празднование.

В подписи к фото Сильва трогательно поблагодарила свою семью и мужа за поддержку и любовь.

"Поздравления с Днем святого Валентина от нашей маленькой команды. Безгранично благодарна за своих мальчиков и за моего мужа — за того, кто пересек океан, чтобы быть с нами. Люблю вас всех безмерно", — поделилась она.

Отдельно жена актера показала совместный портрет с тремя сыновьями. Впрочем, супруги продолжают оберегать приватность детей, поэтому их лица на снимках были скрыты.

Известно, что пара воспитывает двух общих сыновей. Кроме того, Сильва имеет сына от предыдущих отношений, который также попал в кадр. У Гира же есть взрослый сын от первого брака, однако он на семейных фото отсутствует.

Гир и Сильва состоят в браке с 2018 года. Несмотря на публичность профессии, супруги нечасто демонстрируют личную жизнь, поэтому новые семейные кадры вызвали активное обсуждение поклонников в сети.

Станислав Кармазин

