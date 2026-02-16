$43.100.11
Ексклюзив
16:45 • 1486 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 6006 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 16043 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 17274 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 36655 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 23716 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28217 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34495 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37094 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 76633 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Американський актор Річард Гір з'явився на рідкісних сімейних фото з дружиною Алехандрою Сільвою та трьома дітьми. Подружжя провело час у родинній атмосфері, святкуючи День святого Валентина.

Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах

Американський актор Річард Гір з’явився на рідкісних сімейних фото разом із дружиною, публіцисткою Алехандрою Сільва, та трьома дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram публіцистки. 

На опублікованих кадрах подружжя проводить час у родинній атмосфері. Актор привітав кохану зі святом обіймами, поцілунками та букетом квітів, після чого вони разом із дітьми влаштували домашнє святкування.

У підписі до фото Сільва зворушливо подякувала своїй родині та чоловікові за підтримку і любов.

"Вітання з Днем святого Валентина від нашої маленької команди. Безмежно вдячна за своїх хлопців і за мого чоловіка — за того, хто перетнув океан, щоб бути з нами. Люблю вас усіх безмежно", — поділилася вона.

Окремо дружина актора показала спільний портрет із трьома синами. Втім, подружжя продовжує оберігати приватність дітей, тому їхні обличчя на знімках були приховані.

Відомо, що пара виховує двох спільних синів. Крім того, Сільва має сина від попередніх стосунків, який також потрапив у кадр. У Гіра ж є дорослий син від першого шлюбу, однак він на сімейних фото відсутній.

Гір і Сільва перебувають у шлюбі з 2018 року. Попри публічність професії, подружжя нечасто демонструє особисте життя, тому нові родинні кадри викликали активне обговорення шанувальників у мережі.

Станіслав Кармазін

