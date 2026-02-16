Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах
Київ • УНН
Американський актор Річард Гір з'явився на рідкісних сімейних фото з дружиною Алехандрою Сільвою та трьома дітьми. Подружжя провело час у родинній атмосфері, святкуючи День святого Валентина.
Американський актор Річард Гір з’явився на рідкісних сімейних фото разом із дружиною, публіцисткою Алехандрою Сільва, та трьома дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram публіцистки.
На опублікованих кадрах подружжя проводить час у родинній атмосфері. Актор привітав кохану зі святом обіймами, поцілунками та букетом квітів, після чого вони разом із дітьми влаштували домашнє святкування.
У підписі до фото Сільва зворушливо подякувала своїй родині та чоловікові за підтримку і любов.
"Вітання з Днем святого Валентина від нашої маленької команди. Безмежно вдячна за своїх хлопців і за мого чоловіка — за того, хто перетнув океан, щоб бути з нами. Люблю вас усіх безмежно", — поділилася вона.
Окремо дружина актора показала спільний портрет із трьома синами. Втім, подружжя продовжує оберігати приватність дітей, тому їхні обличчя на знімках були приховані.
Відомо, що пара виховує двох спільних синів. Крім того, Сільва має сина від попередніх стосунків, який також потрапив у кадр. У Гіра ж є дорослий син від першого шлюбу, однак він на сімейних фото відсутній.
Гір і Сільва перебувають у шлюбі з 2018 року. Попри публічність професії, подружжя нечасто демонструє особисте життя, тому нові родинні кадри викликали активне обговорення шанувальників у мережі.