Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта

Американская актриса Майя Хоук — дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука — вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона. Свадьба состоялась 14 февраля в Нью-Йорке и стала неожиданностью для публики, сообщает УНН со ссылкой на People.

Как сообщает источник, на церемонии присутствовали родители невесты, а также ее коллеги по сериалу "Очень странные дела" — Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

27-летняя невеста выбрала белое платье с объемным пушистым зимним пальто, тогда как 35-летний жених был в классическом смокинге. Ума Турман появилась в светло-голубом платье с соответствующей обувью, а Итан Хоук — в черном образе.

Кстати, Турман и Хоук состояли в браке с 1998 по 2005 год. Кроме Майи, у них есть общий сын Левон Роан Турман-Хоук, который также присутствовал на свадьбе. У Итана Хоука есть еще две дочери — Клементина Джин и Индиана — от нынешней жены Райан Шохьюз Хоук, а Ума Турман воспитывает дочь Луну от бывшего жениха Арпада Бюссона.

О помолвке пары стало известно ранее: в 2024 году Хатсон подтвердил, что актриса является его невестой во время интервью, а затем ее заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце на Манхэттене. В том же году они впервые вместе появились на красной дорожке во время театральной премьеры в Нью-Йорке.

