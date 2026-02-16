Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 926 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 8608 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 10964 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 17314 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 26603 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 32685 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 62159 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48354 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38546 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35612 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
75%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 9686 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 11037 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 15151 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 12575 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 9824 просмотра
публикации
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 8608 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 62159 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 114448 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 173686 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 101807 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 52 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 19469 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 23937 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 32169 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 30470 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Американская актриса Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Гатсона 14 февраля в Нью-Йорке. На церемонии присутствовали родители невесты и актеры сериала "Очень странные дела".

Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта

Американская актриса Майя Хоук — дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука — вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона. Свадьба состоялась 14 февраля в Нью-Йорке и стала неожиданностью для публики, сообщает УНН со ссылкой на People.

Как сообщает источник, на церемонии присутствовали родители невесты, а также ее коллеги по сериалу "Очень странные дела" — Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

27-летняя невеста выбрала белое платье с объемным пушистым зимним пальто, тогда как 35-летний жених был в классическом смокинге. Ума Турман появилась в светло-голубом платье с соответствующей обувью, а Итан Хоук — в черном образе.

Кстати, Турман и Хоук состояли в браке с 1998 по 2005 год. Кроме Майи, у них есть общий сын Левон Роан Турман-Хоук, который также присутствовал на свадьбе. У Итана Хоука есть еще две дочери — Клементина Джин и Индиана — от нынешней жены Райан Шохьюз Хоук, а Ума Турман воспитывает дочь Луну от бывшего жениха Арпада Бюссона.

О помолвке пары стало известно ранее: в 2024 году Хатсон подтвердил, что актриса является его невестой во время интервью, а затем ее заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце на Манхэттене. В том же году они впервые вместе появились на красной дорожке во время театральной премьеры в Нью-Йорке.

Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"15.02.26, 01:20 • 23936 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Фильм
Сериал
Брак
Манхэттен
Нью-Йорк